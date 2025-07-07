Подорожание проезда в Днепропетровской области не пройдет бесследно для многих жителей региона и скажется на семейном бюджете.

Подорожание проезда в Днепропетровской области ощутимо отразилось не только по жителям облцентра, но и по жителям Каменского, сообщает Politeka.

Местные люди признают, что теперь приходится больше откладывать на дорогу, потому что цены выросли и на городских и междугородних маршрутах. Перевозчики объясняют эту ситуацию ростом затрат.

Уже с начала 2025 года цены поднялись на многих маршрутах, которые соединяют крупнейшие города региона. К примеру, компания «Интерспецмаркет», обслуживающая №100 с железнодорожного вокзала Каменского до Днепра, была вынуждена поднять стоимость билета с 50 до 60 гривен.

Это не единственное подорожание проезда в Днепропетровской области. Маршрут №215, который соединяет АВЦ с Каменским, также попал под новые расценки. Кроме того, автобус, стартующий возле карьера «Мир» и направляющийся в цирк, теперь стоит 70 вместо прежних 60.

Основные причины подорожания проезда в Днепропетровской области – это существенный рост расходов на горючее, запасные части, а также налоговую нагрузку и страхование транспорта. С января 2025 года страхование одного автобуса на полгода стоит не менее 8 тысяч гривен.

Для перевозчиков такие расходы стали вызовом. Им пришлось корректировать расценки, чтобы сохранить работу автобусов и не допустить перебоев в перевозках.

Что касается самого облцентра, то здесь тарифы на общественный транспорт не пересматривались с лета 2022 года. Тогда резкий скачок цен на дизельное топливо заставил пересмотреть тарифы. На сегодняшний день максимальная стоимость билета в автобусах составляет 20 грн, а в метро и трамваях - 10.

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