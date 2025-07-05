Виплати для ВПО в Харківській області та інших регіонах України можуть перестати нараховувати

Виплати для ВПО в Харківській області з липня буде отримати важче, адже Мінфін щомісяця проводитиме верифікацію частини переселенцыв, повідомляє Politeka.net.

Подробиці розкрив народний депутат Павло Фролов. Також про зміни йдеться у постанові Кабінету міністрів (№ 376).

Так, 1 липня Міністерство фінансів щомісяця здійснюватиме перевірку внутрішньо переміщених осіб за кордоном, зокрема стежитиме, щоб час перебування не перевищував 90 днів поспіль без поважних причин. Якщо цей термін буде перевищено без належного обґрунтування, довідку та виплати для ВПО в Харківській області тим, хто має на це право, буде скасовано.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 376 від 4 квітня 2025 року, винятками з цього правила є знаходження за кордоном з поважних причин, які включають:

службове відрядження або стажування;

оздоровлення дітей;

лікування або реабілітацію;

смерть членів сім’ї або родичів;

догляд за хворою дитиною до 18 років;

перебування у закладах охорони здоров’я, судових чи правоохоронних органах.

Для підтвердження поважних причин перебування за кордоном необхідно надати відповідні документи, наприклад, запрошення від приймаючої сторони або інші підтвердження обставин.

У разі, якщо довідку було відкликано через перевищення терміну перебування за кордоном, ВПО може повторно подати заяву на її поновлення після повернення в Україну. Отримати довідку можна як онлайн через портал «Дія», так і офлайн у центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення чи місцевій владі. Тоді виплати для ВПО в Харківській області та інших регіонах України знову будуть нараховані.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО в Харківській області: українцям розкрили, яка грошова допомога надається.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області з 1 липня: через якого родича пільги можуть скасувати на літній період.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харківській області з 1 липня: частина українців заплатить більше.