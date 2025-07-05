Выплаты для ВПЛ в Харьковской области и других регионах Украины могут перестать начислять

Выплаты для ВПЛ в Харьковской области с июля будет получить труднее, ведь Минфин будет ежемесячно проводить верификацию части переселенцев, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыл народный депутат Павел Фролов. Также об изменениях говорится в постановлении Кабинета министров (№376).

Так, 1 июля Министерство финансов будет ежемесячно осуществлять проверку внутренне перемещенных лиц за границей, в частности следить, чтобы время пребывания не превышало 90 дней подряд без уважительных причин. Если этот срок будет превышен без надлежащего обоснования, справка и выплата для ВПЛ в Харьковской области тем, кто имеет на это право, будет отменен.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 376 от 4 апреля 2025 года, исключениями из этого правила является нахождение за границей по уважительным причинам, включающим:

служебная командировка или стажировка;

оздоровление детей;

лечение или реабилитацию;

смерть членов семьи или родственников;

уход за больным ребенком до 18 лет;

нахождение в учреждениях здравоохранения, судебных или правоохранительных органах.

Для подтверждения уважительных причин пребывания за границей необходимо предоставить соответствующие документы, например приглашение от принимающей стороны или другие подтверждения обстоятельств.

В случае, если справка была отозвана из-за превышения срока пребывания за границей, ВПЛ может повторно подать заявление на ее возобновление по возвращении в Украину. Получить справку можно как онлайн через портал «Действие», так и оффлайн в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения или местных властей. Тогда выплаты для ВПЛ в Харьковской области и других регионах Украины снова будут начислены.

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