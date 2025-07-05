У Полтавській області відзначають подорожчання продуктів, зокрема яєць, що впливає на сімейні бюджети місцевих жителів, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, середня ціна на яйця курячі Ясенсвіт (С1, 18 шт) на початок липня 2025 року становить близько 125,60 грн, що на 1,67 більше, ніж у червні. Відповідно до інформації з популярних супермаркетів, у мережах Auchan та Metro ціна утримується на рівні 123,90, тоді як у Novus – трохи вища, близько 129.

Також у супермаркеті Сільпо представлені інші варіанти, що користуються попитом у покупців Полтавської області. Наприклад, «Це – яйце!» від молодих курочок категорії С0 (10 шт) коштують 81,36 гривню, молодильні відбірні (10 шт) – 91,66, а другий сорт «Це-Яйце!» (10 шт) продають за 59,99. Цей широкий вибір дозволяє покупцям обирати продукт відповідно до власних можливостей.

Подорожчання продуктів у Полтавській області обумовлене загальними економічними тенденціями в країні: зростанням вартості кормів для птиці, енергоносіїв, логістики та інших витрат, що позначається на кінцевій ціні для споживачів. За останній місяць ціни демонструють поступове збільшення, що може бути сигналом для покупців про необхідність планувати свої витрати більш ретельно.

Отже, подорожчання продуктів у Полтавській області, зокрема яєць, є частиною ширшої тенденції, яка відображає складнощі виробництва та логістики в аграрному секторі. Жителям регіону варто враховувати це при плануванні закупівель, а також звертати увагу на різноманітність пропозицій на ринку для економії сімейного бюджету.

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