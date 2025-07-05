В Полтавской области отмечают подорожание продуктов, в том числе яиц, что влияет на семейные бюджеты местных жителей, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , средняя цена на яйца куриные Ясенсвит (С1, 18 шт) на начало июля 2025 составляет около 125,60 грн, что на 1,67 больше, чем в июне. Согласно информации из популярных супермаркетов, в сетях Auchan и Metro цена удерживается на уровне 123,90, тогда как у Novus – чуть выше около 129.

Также в супермаркете Сильпо представлены другие варианты, которые пользуются спросом покупателей Полтавской области. Например, «Это – яйцо!» от молодых курочек категории С0 (10 шт) стоят 81,36 гривны, молодильные отборные (10 шт) – 91,66, а второй сорт «Это-Яйцо!» (10 шт) продают по 59,99. Этот широкий выбор позволяет покупателям выбирать продукт в соответствии с собственными возможностями.

Подорожание продуктов в Полтавской области обусловлено общими экономическими тенденциями в стране: ростом стоимости кормов для птицы, энергоносителей, логистики и других затрат, что сказывается на конечной цене потребителей. За последний месяц цены демонстрируют постепенное увеличение, что может являться сигналом для покупателей о необходимости планировать свои расходы более тщательно.

Следовательно, подорожание продуктов в Полтавской области, в частности яиц, является частью более широкой тенденции, отражающей сложности производства и логистики в аграрном секторе. Жителям региона следует учитывать это при планировании закупок, а также обращать внимание на разнообразие предложений на рынке для экономии семейного бюджета.

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