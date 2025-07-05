Місцеві мешканці помітили подорожчання проїзду в Київській області, тож тепер це ще більше б'є по гаманцю.

Подорожчання проїзду в Київській області відчули мешканці Обухова, Українки та сусідніх сіл, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Київській області вже набрало чинності і позначилося на маршрутах, які сполучають передмістя з Києвом. Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підняв тарифи ще на початку року. Тепер квиток з Українки чи Обухова до Києва, а саме до станції Видубичі, коштує 70 гривень.

Здається, це не так і багато, якщо їздити кілька разів на тиждень, але для тих, хто щодня долає цю відстань, такі витрати вже суттєво вдаряють по сімейному бюджету. Особливо це відчутно для тих, хто щоденно їде на роботу, навчання або возить дітей на різні гуртки.

Подорожчання проїзду в Київській області торкнулося й інших напрямків. Наприклад, поїздка з Долини до Києва тепер обійдеться в 115 гривень за квиток. Зрозуміло, що такі зміни викликають невдоволення серед пасажирів.

Люди не приховують розчарування, але перевізники пояснюють ситуацію досить прагматично. Ціни на пальне і запчастини злетіли вгору, додалися страхування, податки, ремонти транспорту і зростання зарплат водіям. Через це у компаній просто не було іншого варіанту, як підвищити вартість квитків, аби зберегти маршрути в робочому стані.

Водії і власники транспортних компаній кажуть, що це не було спробою наживи. Це вимушений крок, щоб не допустити повного зникнення рейсів або їх суттєвого скорочення. Адже колишні тарифи не дозволяли покривати витрати.

Голова Асоціації перевізників регіону Олексій Павленко відзначає, що цю ситуацію можна було б розв’язати м’якше, якщо б підвищення вартості відбувалося поступово, наприклад на десять гривень на рік. Але востаннє тарифи мінялися ще в 2022 році. Тож тепер перевізники вимушені були змінювати розцінки.

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