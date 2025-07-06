У Дніпропетровській області прогнозують подорожчання продуктів до осені 2025 року, зокрема свіжих фруктів, ягід та ранніх овочів, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів, ціни на окремі культури можуть зрости на 20-30% і більше через несприятливі погодні умови цієї весни, повідомляє forex.ua.

Основним фактором стали тривалі нічні заморозки, які охопили практично всю територію Львівської області, спричинивши значні пошкодження врожаю плодово-ягідних культур і ранніх овочів.

Керівниця департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Людмила Гончаренко зазначає, що найбільше постраждали садова полуниця, вишня, черешня, абрикоси, сливи, смородина та лохина. На деяких фермерських ділянках втрати врожаю полуниці сягнули 50%. Крім того, ранні овочі та ріпак також зазнали значних втрат.

У Дніпропетровській області поєднання негоди з високою вологістю створює несприятливі умови для росту культур, через що врожайність фруктів і ягід по країні знизиться приблизно на 20-22%. Погіршує ситуацію зростання цін на енергоносії, агрохімію, добрива, паливо та оплату праці. Аграрії також змушені застосовувати антистресові препарати для рослин, що додатково підвищує собівартість продукції.

Особливо подорожчають черешня, вишня, слива, садова полуниця, смородина, лохина, абрикоси, персики, а також рання картопля і кабачки. Фермери вже фіксують втрати врожаю картоплі, кабачків і буряків до 10-20%, частина земель досі не засіяна, а озимий ріпак розвивається із затримкою, що призводить до дефіциту пропозиції.

Враховуючи всі ці фактори, восени 2025 року українцям слід очікувати суттєвого подорожчання продуктів у Дніпропетровській області. Влада та аграрні експерти закликають підтримувати місцевих фермерів, які працюють у надскладних умовах.

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