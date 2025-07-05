Подорожчання продуктів у Харківській області є комплексом викликів, що поєднують економічні, логістичні та регуляторні фактори.

У Харківській області прогнозують подорожчання продуктів, зокрема хліба, до кінця року, повідомляє Politeka.

За оцінками експертів, середня ціна кілограма хліба може зрости майже на 20% — з нинішніх понад 40 грн до приблизно 48 грн. Це суттєво вплине на щомісячні витрати населення: зараз вони складають близько 200–210 грн, а з підвищенням цін можуть сягнути 250 грн і більше.

Головними факторами подорожчання є зростання вартості основної сировини — борошна, дріжджів, жирів і цукру, а також збільшення витрат на електроенергію та логістику.

Крім того, нові державні вимоги щодо бронювання працівників змушують підприємства підвищувати заробітну плату — мінімум до 20 тисяч гривень, що додає навантаження на собівартість продукції. Зарплати у галузі зросли на 20–30%, що при низькій рентабельності хлібопекарського бізнесу відчутно тисне на виробництво.

Окремою проблемою є дефіцит жита в Україні, який вже позначається на ринку і може спричинити додаткове подорожчання житнього та житньо-пшеничного хліба, що складають до 20% від загального виробництва.

Отже, подорожчання продуктів у Харківській області — це комплекс викликів, що поєднують економічні, логістичні та регуляторні фактори. Попри те, що цей товар залишається базовим продуктом, його доступність може стати серйозною проблемою для багатьох споживачів вже до кінця року.

До слова, деякі пенсіонери Харківщині можуть отримати додаткові гроші. Підвищена пенсія у Харківській області з липня чекає для окремих категорій українців поважного віку. Зміни стосуються як державних надбавок за віком, так і додаткової допомоги з міжнародних партнерів — Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

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