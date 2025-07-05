Подорожание продуктов в Харьковской области представляет собой комплекс вызовов, сочетающих экономические, логистические и регуляторные факторы.

В Харьковской области прогнозируют подорожание продуктов, в том числе хлеба, до конца года, сообщает Politeka.

По оценкам экспертов, средняя цена килограмма хлеба может вырасти почти на 20% — с нынешних свыше 40 до примерно 48 грн. Это существенно повлияет на ежемесячные расходы населения: сейчас они составляют около 200–210 грн., а с повышением цен могут достичь 250 грн. и более.

Главными факторами подорожания является рост стоимости основного сырья – муки, дрожжей, жиров и сахара, а также увеличение расходов на электроэнергию и логистику.

Кроме того, новые государственные требования по бронированию работников заставляют предприятия повышать заработную плату - минимум до 20 тысяч гривен, что добавляет нагрузку на себестоимость продукции. Зарплаты в отрасли выросли на 20–30%, что при низкой рентабельности хлебопекарного бизнеса ощутимо давит на производство.

Отдельной проблемой является дефицит ржи в Украине, который уже сказывается на рынке и может вызвать дополнительное подорожание ржаного и пшеничного хлеба, составляющих до 20% от общего производства.

Следовательно, подорожание продуктов в Харьковской области – это комплекс вызовов, сочетающих экономические, логистические и регуляторные факторы. Несмотря на то, что товар остается базовым продуктом, его доступность может стать серьезной проблемой для многих потребителей уже до конца года.

Кстати, некоторые пенсионеры Харьковщине могут получить дополнительные деньги. Повышенная пенсия в Харьковской области с июля ждет отдельных категорий украинцев почтенного возраста. Изменения касаются как государственных надбавок по возрасту, так и дополнительной помощи международным партнерам — Всемирной продовольственной программе ООН (WFP).

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Выплаты для ВПЛ в Харьковской области: украинцам раскрыли, какая денежная помощь предоставляется.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области с 1 июля: из-за какого родственника льготы могут отменить на летний период.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области с 1 июля: часть украинцев заплатит больше.