Підвищена пенсія у Харківській області з липня може бути отримана украънцями у деяких випадках.

Підвищена пенсія у Харківській області з липня надаватиметься частині українців завдяки доплатам та спеціальним надбавкам, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що потрібно про це знати.

Підвищена пенсія у Харківській області з липня чекає для окремих категорій українців поважного віку. Зміни стосуються як державних надбавок за віком, так і додаткової допомоги з міжнародних партнерів — Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP).

Пенсіонери, яким у липні виповниться 70, 75 або 80 років, отримають щомісячну вікову надбавку до своєї пенсії. Проте, щоб отримати цю доплату, основна сума не повинна перевищувати 10 340,35 грн.

Розмір надбавки залежить від вікової групи:

особи, які досягли 70-річного віку, до моменту виповнення 75 років отримуватимуть до 300 гривень щомісяця;

пенсіонери у віці з 75 до 79 років — до 456 гривень;

для осіб, яким виповнилося 80 років і більше, передбачено до 570 гривень доплати щомісяця.

Ці кошти додаються до основної пенсії автоматично — звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Ще однією важливою формою підтримки у 2025 році залишаються грошові виплати з Всесвітньої продовольчої програми ООН. Їх призначено для найуразливіших категорій громадян, які проживають у районах, що постраждали від війни. Завдяки цьому можна буде отримати підвищену пенсію у Харківській області з липня.

Основна умова участі в програмі — людина не повинна отримувати жодних інших видів допомоги для внутрішньо переміщених осіб або гуманітарної підтримки від інших міжнародних організацій із березня 2023 року.

Розмір допомоги — це сума, що компенсує різницю між фактичною соціальною виплатою та гарантованими 3250 грн. Наприклад, якщо пенсія чи інша виплата становить 2500 грн, то особа отримає ще 750 грн від WFP.

Оформляти додаткові заяви чи звертатися до органів влади не потрібно. Виплата здійснюється автоматично на той самий рахунок, куди надходять пенсійні або соціальні виплати — це може бути як банківська картка, так і доставка через "Укрпошту".

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