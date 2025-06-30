Повышенная пенсия в Харьковской области с июля будет предоставляться части украинцев благодаря доплатам и специальным надбавкам, сообщает Politeka.net.
Рассказываем, что нужно об этом знать.
Повышенная пенсия в Харьковской области с июля ожидает отдельных категорий украинцев почтенного возраста. Изменения касаются как государственных надбавок по возрасту, так и дополнительной помощи с международных партнеров — Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).
Пенсионеры, которым в июле исполнится 70, 75 или 80 лет, получат ежемесячную возрастную прибавку. Однако чтобы получить эту доплату, основная сумма у не должна превышать 10 340,35 грн.
Размер надбавки зависит от возрастной группы:
- лица, достигшие 70-летнего возраста, к моменту исполнения 75 лет будут получать до 300 гривен ежемесячно;
- украинцы в возрасте с 75 до 79 лет - до 456 гривен;
- для лиц, которым исполнилось 80 и более лет, предусмотрено до 570 гривен доплаты ежемесячно.
Эти средства добавляются автоматически — обращаться в ПФУ не нужно.
Еще одной важной формой поддержки в 2025 году остаются денежные выплаты из Всемирной продовольственной программы ООН. Они предназначены для самых уязвимых категорий граждан, проживающих в районах, пострадавших от войны. Благодаря этому можно получить повышенную пенсию в Харьковской области с июля.
Основное условие участия в программе – человек не должен получать никаких других видов помощи для внутренне перемещенных лиц или гуманитарной поддержки других международных организаций с марта 2023 года.
Размер пособия – это сумма, компенсирующая разницу между фактической социальной выплатой и гарантированными 3250 грн. К примеру, если пенсия или другая выплата составляет 2500 грн, то лицо получит еще 750 грн от WFP.
Оформлять дополнительные заявления или обращаться в органы власти не нужно. Выплата производится автоматически на тот же счет, куда поступают пенсионные или социальные выплаты — это может быть как банковская карта, так и доставка через "Укрпочту".
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