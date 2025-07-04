Отже, дефіцит продуктів в Миколаєві набирає обертів, а споживачам варто заздалегідь планувати свій бюджет на харчування у найближчі місяці.

В умовах дефіциту продуктів в Миколаєві, як і в інших регіонах України, найближчими місяцями очікується суттєва нестача сезонних фруктів, повідомляє Politeka.

Йдеться про абрикоси, персики і черешні. Експерти попереджають про різке зростання цін, що може суттєво вплинути на бюджет споживачів.

Причинами нестачі фруктів стали несприятливі погодні умови — пізні заморозки навесні значно знизили врожай, а також проблеми з імпортом. Через логістичні складнощі постачання з інших країн стало менш стабільним. Крім того, зросли витрати на виробництво через подорожчання добрив і пального, що додатково впливає на собівартість продукції.

Аналітики прогнозують, що в результаті ціни на сезонні фрукти в Миколаєві та інших містах України зростуть на 30-50% у порівнянні з минулим роком. Споживачам радять готуватися до подорожчання та розглянути альтернативні варіанти — заморожені або консервовані продукти.

Окремо варто відзначити, що на тлі дефіциту фруктів, дорожчає й картопля, яка залишається одним із основних продуктів харчування для українців. Ціни на овоч урожаю 2024 року зросли вже на 13% за останній тиждень, що пояснюється початком сезону молодої картоплі і відповідними ринковими коливаннями.

Отже, дефіцит продуктів в Миколаєві набирає обертів, а споживачам варто заздалегідь планувати свій бюджет на харчування у найближчі місяці.

До слова, в Миколаєві також запровадили новий графік тролейбусів.

Як інформують у КП ММР «Миколаївелектротранс», ці зміни мають зробити поїздки комфортнішими, особливо для тих, хто живе у віддалених районах.

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