Місцевих мешканців попередили про новий графік тролейбусів у Миколаєві, тож розповідаємо детальніше про зміни.

Новий графік тролейбусів у Миколаєві зачіпає і звичні маршрути, і нові напрямки, повідомляє Politeka.

Як інформують у КП ММР «Миколаївелектротранс», ці зміни мають зробити поїздки комфортнішими, особливо для тих, хто живе у віддалених районах.

Новий графік тролейбусів у Миколаєві передбачає, зокрема, зручний розклад для тих, хто прибуває до міста ранковим потягом з Києва. Тепер після прибуття поїзда о 6:20, пасажири можуть не чекати довго, а сісти на №10, який стартує з вокзалу о 6:39.

Цей маршрут веде до Корабельного району, тож для багатьох він дійсно став у пригоді. Увечері теж врахували наявність пасажирів потягу, який вже їде на Київ: №10 із Корабельного району виїжджає о 20:49 і прибуває на вокзал задовго до відправлення поїзда о 21:46.

У «Миколаївелектротрансі» зазначають, що новий графік тролейбусів у Миколаєві діє лише у будні дні. Вихідні мають окремий розклад, тому перед поїздкою краще перевірити інформацію. Це можна зробити на зупинках і онлайн, у застосунках для відстеження транспорту.

Ще одне нововведення стосується маршруту №8. Він вирушає з вулиці Будівельників, проходить Центральним проспектом, далі їде повз вокзал, потім через Аркасівську та проспект Героїв України потрапляє до мікрорайону Матвіївка.

Керівник підприємства Юрій Сметана каже, що транспорт оснащений лічильниками пасажирів. Завдяки цьому найближчим тижнями вони проаналізують, чи достатньо п’яти одиниць на маршруті. Якщо попит зростатиме, обіцяють коригувати кількість рейсів.

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