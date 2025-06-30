Местных жителей предупредили о новом графике троллейбусов в Николаеве, так что рассказываем подробнее об изменениях.

Новый график троллейбусов в Николаеве затрагивает и привычные маршруты и новые направления, сообщает Politeka.

Как информируют в КП ММР «Николаевэлектротранс», эти изменения должны сделать поездки более комфортными, особенно для тех, кто живет в отдаленных районах.

Новый график троллейбусов в Николаеве предусматривает, в частности, удобное расписание для прибывающих в город утренним поездом из Киева. Теперь по прибытии поезда в 6:20, пассажиры могут не ждать долго, а сесть на №10, который стартует с вокзала в 6:39.

Этот маршрут ведет в Корабельный район, поэтому для многих он действительно пригодился. Вечером тоже учли наличие пассажиров поезда, который уже едет в Киев: №10 из Корабельного района выезжает в 20:49 и прибывает на вокзал задолго до отправления поезда в 21:46.

В Николаевэлектротрансе отмечают, что новый график троллейбусов в Николаеве действует только в будние дни. У выходных есть отдельное расписание, поэтому перед поездкой лучше проверить информацию. Это можно сделать на остановках и онлайн в приложениях для отслеживания транспорта.

Еще одно нововведение касается маршрута №8. Он отправляется с улицы Строителей, проходит по Центральному проспекту, дальше едет мимо вокзала, затем через Аркасовскую и проспект Героев Украины попадает в микрорайон Матвеевка.

Руководитель предприятия Юрий Сметана говорит, что транспорт оборудован счетчиками пассажиров. Благодаря этому в ближайшие недели они проанализируют, достаточно ли пяти единиц на маршруте. Если спрос будет расти, обещают корректировать количество рейсов.

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