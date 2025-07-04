Следовательно, дефицит продуктов в Николаеве набирает обороты, а потребителям следует заранее планировать свой бюджет на питание в ближайшие месяцы.

В условиях дефицита продуктов в Николаеве, как и других регионах Украины, в ближайшие месяцы ожидается существенная нехватка сезонных фруктов, сообщает Politeka.

Речь идет об абрикосах, персиках и черешне. Эксперты предупреждают о резком росте цен, что может существенно повлиять на бюджет потребителей.

Причинами нехватки фруктов стали неблагоприятные условия — поздние заморозки весной значительно снизили урожай, а также проблемы с импортом. Из-за логистических сложностей поставка из других стран стала менее стабильной. Кроме того, выросли затраты на производство из-за удорожания удобрений и горючего, что дополнительно влияет на себестоимость продукции.

Аналитики прогнозируют, что в результате цены на сезонные фрукты в Николаеве и других городах Украины вырастут на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Потребителям советуют готовиться к удорожанию и рассмотреть альтернативные варианты – замороженные или консервированные продукты.

Отдельно следует отметить, что на фоне дефицита фруктов дорожает и картофель, который остается одним из основных продуктов питания для украинцев. Цены на овощ урожая 2024 года выросли уже на 13% за последнюю неделю, что объясняется началом сезона молодого картофеля и соответствующими рыночными колебаниями.

Следовательно, дефицит продуктов в Николаеве набирает обороты, а потребителям следует заранее планировать свой бюджет на питание в ближайшие месяцы.

К слову, в Николаеве также был введен новый график троллейбусов.

Как информируют в КП ММР «Николаевэлектротранс», эти изменения должны сделать поездки более комфортными, особенно для тех, кто живет в отдаленных районах.

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