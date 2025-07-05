Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій спрямована на підтримку певних груп.

Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій надається Товариством Червоного Хреста, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо детальніше, що про це відомо.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста разом із Товариством Червоного Хреста України надають всебічну підтримку малозабезпеченим сім’ям та вразливим категоріям населення, серед яких особливу увагу приділяють внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Грошова допомога у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій спрямована на підтримку таких груп:

малозабезпечені родини, що потребують додаткової підтримки, зокрема сім’ї ВПО, що опинилися у складних життєвих обставинах через війну;

одинокі матері, що самостійно виховують дітей і потребують соціальної підтримки;

жінки, що отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами, адже це особливо важливий період, що вимагає додаткової уваги та ресурсів;

особи з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю, які потребують спеціалізованого догляду та підтримки;

непрацюючі пенсіонери, які не мають права на отримання пенсії, але потребують соціальної допомоги для забезпечення мінімальних життєвих потреб;

родини, які доглядають за хворими дітьми, що вимагає великих зусиль і ресурсів;

багатодітні сім’ї, які стикаються з підвищеними витратами на забезпечення дітей.

Пріоритет у наданні підтримки віддається внутрішньо переміщеним особам з постраждалих унаслідок бойових дій регіонів.

Розмір одноразової грошової допомоги у Харківській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій становить 2 500 гривень на кожного отримувача. Надання цієї допомоги здійснюється терміном на один місяць з можливістю її продовження в разі необхідності.

Сайт Українського Червоного Хреста містить інформацію про поточні програми та умови отримання допомоги.

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