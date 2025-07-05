Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий направлена ​​на поддержку определенных групп.

Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий предоставляется Обществом Красного Креста, сообщает Politeka.net.

Рассказываем поподробнее, что об этом известно.

Международный Комитет Красного Креста вместе с Обществом Красного Креста Украины оказывают всестороннюю поддержку малообеспеченным семьям и уязвимым категориям населения, среди которых особое внимание уделяется внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Денежная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий направлена ​​на поддержку следующих групп:

малообеспеченные семьи, нуждающиеся в дополнительной поддержке, в частности семьи ВПЛ, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны;

одинокие матери, самостоятельно воспитывающие детей и нуждающиеся в социальном содействии;

женщины, получающие пособие по беременности и родам, ведь это особенно важный период, требующий дополнительного внимания и ресурсов;

лица с инвалидностью с детства, а также дети с инвалидностью, нуждающиеся в специализированном уходе;

неработающие пенсионеры, не имеющие права на получение пенсии, но нуждающиеся в социальном содействии для обеспечения минимальных жизненных потребностей;

семьи, ухаживающие за больными детьми, требующие больших усилий и ресурсов;

многодетные семьи, сталкивающиеся с повышенными затратами на обеспечение детей.

Приоритет в оказании поддержки отдается внутренне перемещенным лицам из пострадавших в результате боевых действий регионов.

Размер единовременной денежной помощи в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий составляет 2500 гривен на каждого получателя. Оказание этой выплаты осуществляется сроком на один месяц с возможностью ее продления по необходимости.

Сайт Украинского Красного Креста содержит информацию о текущих программах и условиях получения помощи.

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