Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області проявляється, зокрема, у стрімкому зростанні цін на звичні фрукти, повідомляє Politeka.

Середня вартість яблук на початку літа сягнула 85,20 грн за кілограм, що втричі перевищує торішню — 28,11 грн/кг. Таким чином, традиційне для українського споживача яблуко нині дорожче за банан, ціна якого складає 74,15 грн/кг.

Як повідомляють аграрні аналітики, головна причина — відсутність на ринку українських яблук.

«Ми практично залишилися без місцевої продукції. Наразі ринок заповнений переважно імпортом, зокрема польським», — пояснює Олександр Хорєв, аналітик EastFruit.

Аграрні експерти називають декілька ключових чинників такого дефіциту. Перш за все — скорочення нових садів та старіння вже наявних. Як зазначає Іван Томич, фахівець із сільського господарства, в Україні вже кілька років поспіль спостерігається зменшення площ під садівництво, особливо у центральних регіонах, зокрема у Дніпропетровській області.

Крім того, через зміни клімату, несприятливі погодні умови й економічні труднощі багато аграріїв відмовляються від вирощування цього фрукту. Як наслідок — суттєве зниження пропозиції, що призводить до різкого зростання цін та дефіциту продуктів у Дніпропетровській області.

Фахівці попереджають, що якщо ситуація не зміниться, то яблука остаточно втратять статус доступного продукту й перетворяться на преміальний товар. Це може серйозно вплинути на споживчі звички українців уже найближчим часом.