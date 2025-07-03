Дефіцит продуктів у Харківській області може стати одним із наслідків зміни кліматичних умов і впливу екологічних факторів на сільське господарство та бджільництво.

У 2025 році в Україні, зокрема й у Харківській області, назріває дефіцит продуктів, повідомляє Politeka.

Йдеться про мед. Експерти прогнозують, що через несприятливі погодні умови його врожай може скоротитися до третини від минулорічного, а ціни зростуть щонайменше на 40-60%. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на засновника "Пасіка 21" Сергія Шароніна. Така ситуація створює серйозні ризики для постачання і зумовлює дефіцит продуктів у Харківській області та інших регіонах.

Причиною різкого падіння виробництва меду стала комбінація факторів: пізні заморозки, сильні зливи з градом, посуха, а також масова загибель бджіл. Весняні погодні умови були вкрай несприятливими: холод і дощі знищили нектар під час цвітіння акації – головного джерела для першого медозбору.

Пасічники також не розраховують на другу хвилю збору, пов’язану з соняшниковим медом, через поширену посуху в Південній і Центральній Україні.

Ситуація у Європі та США ще складніша – там врожай меду також різко впав через масове отруєння бджіл хімікатами та зміни клімату. За словами експерта, навіть дефіцит не може стримати падіння виробництва, і ціни поки що зростають повільніше, ніж зменшуються обсяги.

Вже ближче до осені в магазинах очікується суттєве підвищення вартості цього товару, особливо натурального та органічного, який займає обмежений сегмент ринку. Через скорочення виробництва в Україні, ЄС та США посилиться імпорт із Азії.

Дефіцит продуктів у Харківській області може стати одним із наслідків зміни кліматичних умов і впливу екологічних факторів на сільське господарство та бджільництво. Споживачам рекомендують врахувати можливі зміни цін і запасатися необхідним завчасно.

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