Дефицит продуктов в Днепропетровской области проявляется, в частности, в стремительном росте цен на привычные фрукты, сообщает Politeka.

Средняя стоимость яблок в начале лета достигла 85,20 грн за килограмм, что втрое превышает прошлогоднюю – 28,11 грн/кг. Таким образом, традиционное для украинского потребителя яблоко сейчас дороже банана, цена которого составляет 74,15 грн/кг.

Как сообщают аграрные аналитики, главная причина – отсутствие на рынке украинских яблок.

"Мы практически остались без местной продукции. В настоящее время рынок заполнен преимущественно импортом, в частности польским" , - объясняет Александр Хорев, аналитик EastFruit.

Аграрные эксперты называют несколько ключевых факторов этого дефицита. Прежде всего – сокращение новых садов и старение уже имеющихся. Как отмечает Иван Томич, специалист по сельскому хозяйству, в Украине уже несколько лет подряд наблюдается уменьшение площадей под садоводство, особенно в центральных регионах, в частности, в Днепропетровской области.

Кроме того, из-за изменения климата, неблагоприятных погодных условий и экономических трудностей многие аграрии отказываются от выращивания этого фрукта. Как следствие, существенное снижение предложения, что приводит к резкому росту цен и дефициту продуктов в Днепропетровской области.

Специалисты предупреждают, что если ситуация не изменится, то яблоки окончательно лишатся статуса доступного продукта и превратятся в премиальный товар. Это может серьезно повлиять на потребительские привычки украинцев в ближайшее время.