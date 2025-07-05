Призначається грошова допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення.

Можна пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області від УВКБ ООН, проте доступний запис лише деяким жителям регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі організації.

Призначається грошова допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення:

Особи зі статусом ВПО , які були змушені залишити своє постійне місце проживання протягом останніх шести місяців .

Українці, які повернулися до України з-за кордону після тимчасового переміщення, викликаного війною.

Додатково особа або сім’я повинні відповідати щонайменше одному з критеріїв соціальної вразливості:

Неповна родина , де один із батьків самостійно виховує дитину чи кількох дітей віком до 18 років, або проживає з людьми віком від 55 років.

, де один із батьків самостійно виховує дитину чи кількох дітей віком до 18 років, або проживає з людьми віком від 55 років. Одинокі особи похилого віку (від 55 років і старше) або літні люди, які виховують дітей самостійно.

(від 55 років і старше) або літні люди, які виховують дітей самостійно. Родини, де є особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями чи іншими серйозними медичними станами.

Крім відповідності зазначеним критеріям, домогосподарство повинне мати низький дохід — менше ніж 5400 грн на одного члена родини на місяць.

Запис на реєстрацію на програму підтримки відкрито у селі Михайлівка 5 липня 2025 року (субота). Адреса: вул. Трихліба, 37. Години роботи: 10:30-14:30.

Які документи необхідно надати

При зверненні на грошову допомогу у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення заявник повинен мати оригінали документів на кожного члена родини:

Ідентифікаційний код (податковий номер);

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

Довідку ВПО (за наявності);

Банківську картку на ім’я заявника (зверніть увагу: картки "єДопомога" не приймаються );

); Свідоцтво про народження дітей (за потреби);

Документи, що підтверджують опіку над дитиною (якщо є);

Медичну довідку або посвідчення про інвалідність (якщо є такі підстави).

Усі члени родини повинні бути присутніми при поданні заяви для збору даних.

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