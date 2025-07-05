Можна пройти реєстрацію на отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області від УВКБ ООН, проте доступний запис лише деяким жителям регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомили в офіційному Телеграм-каналі організації.
Призначається грошова допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення:
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Особи зі статусом ВПО, які були змушені залишити своє постійне місце проживання протягом останніх шести місяців.
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Українці, які повернулися до України з-за кордону після тимчасового переміщення, викликаного війною.
Додатково особа або сім’я повинні відповідати щонайменше одному з критеріїв соціальної вразливості:
- Неповна родина, де один із батьків самостійно виховує дитину чи кількох дітей віком до 18 років, або проживає з людьми віком від 55 років.
- Одинокі особи похилого віку (від 55 років і старше) або літні люди, які виховують дітей самостійно.
- Родини, де є особи з інвалідністю, хронічними захворюваннями чи іншими серйозними медичними станами.
Крім відповідності зазначеним критеріям, домогосподарство повинне мати низький дохід — менше ніж 5400 грн на одного члена родини на місяць.
Запис на реєстрацію на програму підтримки відкрито у селі Михайлівка 5 липня 2025 року (субота). Адреса: вул. Трихліба, 37. Години роботи: 10:30-14:30.
Які документи необхідно надати
При зверненні на грошову допомогу у Сумській області для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення заявник повинен мати оригінали документів на кожного члена родини:
- Ідентифікаційний код (податковий номер);
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
- Довідку ВПО (за наявності);
- Банківську картку на ім’я заявника (зверніть увагу: картки "єДопомога" не приймаються);
- Свідоцтво про народження дітей (за потреби);
- Документи, що підтверджують опіку над дитиною (якщо є);
- Медичну довідку або посвідчення про інвалідність (якщо є такі підстави).
Усі члени родини повинні бути присутніми при поданні заяви для збору даних.
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