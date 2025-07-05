Назначается денежная помощь в Сумской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения.

Можно пройти регистрацию на получение денежной помощи для пенсионеров в Сумской области от УВКБ ООН, однако доступна запись только некоторым жителям региона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале организации.

Назначается денежная помощь в Сумской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения:

Лица со статусом ВПЛ , вынужденные покинуть свое постоянное место жительства в течение последних шести месяцев .

Украинцы, вернувшиеся в Украину из-за границы после временного перемещения, вызванного войной.

Дополнительно лицо или семья должны соответствовать по меньшей мере одному из критериев социальной уязвимости:

Неполная семья , где один из родителей самостоятельно воспитывает ребенка или нескольких детей младше 18 лет, или проживает с людьми в возрасте от 55 лет.

, где один из родителей самостоятельно воспитывает ребенка или нескольких детей младше 18 лет, или проживает с людьми в возрасте от 55 лет. Одинокие пожилые люди (от 55 лет и старше) или пожилые люди, воспитывающие детей самостоятельно.

(от 55 лет и старше) или пожилые люди, воспитывающие детей самостоятельно. Есть лица с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими серьезными медицинскими состояниями.

Кроме соответствия указанным критериям, домохозяйство должно иметь низкий доход — менее 5400 грн на одного члена семьи в месяц.

Запись на регистрацию на программу поддержки открыта в селе Михайловка 5 июля 2025 (суббота). Адрес: ул. Трихлеба, 37. Часы работы: 10:30-14:30.

Какие документы необходимо предоставить

При обращении на пособие в Сумской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения заявитель должен иметь оригиналы документов на каждого члена семейства:

Идентификационный код (налоговый номер);

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность;

Справку ВПЛ (при наличии);

Банковскую карточку на имя заявителя (обратите внимание: карточки "єПомощь" не принимаются );

); Свидетельство о рождении детей (при необходимости);

Документы, подтверждающие опеку над ребенком (если есть);

Медицинскую справку или удостоверение об инвалидности (если есть основания).

Все члены семьи должны присутствовать при подаче заявления для сбора данных.

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