Робота для переселенців у Харкові залишається одним із найважливіших аспектів адаптації для багатьох, хто вимушено переїхав через війну.

Робота для переселенців у Харкові дає шанс отримати стабільну зарплату та швидше освоїтися на новому місті, повідомляє Politeka.

На сайті OLX є кілька актуальних вакансій, які можуть зацікавити внутрішньо переміщених осіб і допомогти розпочати нове життя.

Перший варіант, де надається робота для переселенців у Харкові, пов’язаний із мережею магазинів «Аврора», яка шукає продавця у магазині на Основ’янському районі. Це чудова можливість як для тих, хто тільки вступає на ринок праці, так і для тих, хто хоче змінити професію або отримати додатковий заробіток.

Тут не вимагають досвіду, а натомість цінують відповідальність, бажання вчитися та комунікувати з клієнтами. Задачі будуть звичними для рітейлу – викладати товар, контролювати цінники, обслуговувати покупців на касі і підтримувати чистоту у магазині.

Зарплата стартує від 13 500 і може доходити до 15 500 в залежності від графіка. Працівникам також надають 15% знижку на товари мережі і передбачена матеріальна допомога для ВПО та людей з інвалідністю.

Ще одна вакансія, яка може бути цікавою, це посада водія категорії С. Умови передбачають п'ятитонний вантажний автомобіль, яким потрібно їздити по місту та області, іноді можуть бути поїздки за межі області.

Важливо, що водіям не потрібно ночувати в машині, бо графік організовано так, що спати вони можуть вдома. Особливо приємно, що компанія готова розглядати кандидатів різного віку, в тому числі пенсіонерів і ВПО. Зарплата тут варіюється від 20 до 30 тисяч гривень.

Загалом, робота для переселенців у Харкові стає більше, ніж просто заробітком. Це можливість відновити власне життя, знайти опору і впевненість у майбутньому.

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