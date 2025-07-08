Работа для переселенцев в Харькове остается одним из важнейших аспектов адаптации для многих, кто вынужден переехал из-за войны.

Работа для переселенцев в Харькове дает шанс получить стабильную зарплату и быстрее освоиться в новом городе, сообщает Politeka.

На сайте OLX есть несколько актуальных вакансий, которые могут заинтересовать внутренне перемещенных лиц и помочь начать новую жизнь.

Первый вариант, где предоставляется работа для переселенцев в Харькове, связан с сетью магазинов "Аврора", которая ищет продавца в магазине на Основянском районе. Это отличная возможность как для тех, кто только поступает на рынок труда, так и для тех, кто хочет сменить профессию или получить дополнительный заработок.

Здесь не требуют опыта, а ценят ответственность, желание учиться и общаться с клиентами. Задачи будут привычными для ритейла – выкладывать товар, контролировать ценники, обслуживать покупателей на кассе и поддерживать чистоту в магазине.

Зарплата стартует от 13500 и может доходить до 15500 в зависимости от графика. Работникам также предоставляют 15% скидку на товары сети и предусмотрена материальная помощь для ВПЛ и людей с инвалидностью.

Еще одна вакансия, которая может быть интересна, это должность водителя категории С. Условия предусматривают пятитонный грузовой автомобиль, по которому нужно ездить по городу и области, иногда могут быть поездки за пределы области.

Важно, что водителям не нужно ночевать в машине, потому что график организован так, что спать они могут дома. Особенно приятно, что компания готова рассматривать кандидатов всех возрастов, в том числе пенсионеров и ВПЛ. Зарплата здесь варьируется от 20 до 30 тысяч гривен.

В целом работа для переселенцев в Харькове становится больше, чем просто заработком. Это возможность восстановить собственную жизнь, обрести опору и уверенность в будущем.

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