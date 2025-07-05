Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має покращити зручність пересування містом, підвищити прозорість обліку та зменшити використання готівки в транспорті.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі переходить на сучасний рівень, повідомляє Politeka.

Тепер мешканці міста зможуть оплачувати поїздки у громадському транспорті за допомогою спеціальної муніципальної картки “Січ”. Про це повідомили у Запорізькій міськраді, зазначивши, що оновлення запроваджуються для зручності та обліку пасажирів.

Тестування системи триває вже чотири місяці. За цей час було видано 377 студентських карток “Січ Студентська” та 98 пільгових карток “Січ Пільгова”. Власники вже мають можливість безготівково оплачувати проїзд у муніципальному транспорті. Це дозволяє автоматизувати оплату та вести точний облік пасажиропотоку.

Найближчим часом у місті планують запустити у масове використання універсальну “Січ Загальна”, яка буде доступна для всіх мешканців. Вона дозволятиме не лише сплачувати за разові поїздки, а й купувати проїзні на місяць.

Також на базі КП “Запоріжелектротранс” встановлять термінали для самостійного отримання картки. Крім цього, у додатку EasyPay вже можна поповнити баланс, а незабаром стане доступною і віртуальна версія з аналогічними можливостями.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має покращити зручність пересування містом, підвищити прозорість обліку та зменшити використання готівки в транспорті.

До слова, в Запоріжжі також ввели графіки відключення світла.

Згідно з ними, 4 липня 2025 року з 09:00 до 16:00 тимчасово не буде електропостачання у селі Лежине. Відключення торкнеться численних адрес на вулицях Залізнична, Козацька, Козача, Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Степова, Центральна та Шевченка. Причиною відключень є проведення ремонтних робіт з метою покращення якості та надійності електропостачання.