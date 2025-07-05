Новая система оплаты за проезд в Запорожье должна улучшить удобство передвижения по городу, повысить прозрачность учета и уменьшить использование наличных средств в транспорте.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье переходит на современный уровень, сообщает Politeka.

Теперь жители города смогут оплачивать поездки в общественном транспорте с помощью специальной муниципальной карты "Сич". Об этом сообщили в Запорожском горсовете, отметив, что обновления вводятся для удобства и учета пассажиров.

Тестирование системы длится уже четыре месяца. За это время было выдано 377 студенческих карт "Сич Студенческая" и 98 льготных карт "Сич Льготная". Владельцы уже могут безналично оплачивать проезд в муниципальном транспорте. Это позволяет автоматизировать оплату и вести четкий учет пассажиропотока.

В ближайшее время в городе планируют запустить в массовое использование универсальную "Сечь Общая", которая будет доступна всем жителям. Она позволит не только платить за разовые поездки, но и покупать проездные на месяц.

Также на базе КП "Запорожэлектротранс" установят терминалы для самостоятельного получения карты. Кроме того, в приложении EasyPay уже можно пополнить баланс, а вскоре станет доступной и виртуальная версия с аналогичными возможностями.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье должна улучшить удобство передвижения по городу, повысить прозрачность учета и уменьшить использование наличных средств в транспорте.

Кстати, в Запорожье также ввели графики отключения света.

Согласно им, 4 июля 2025 с 09:00 до 16:00 временно не будет электроснабжения в селе Лежине. Отключение коснется многочисленных адресов на улицах Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная и Шевченко. Причиной отключений является проведение ремонтных работ для улучшения качества и надежности электроснабжения.