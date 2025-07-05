Допомога для переселенців у Дніпрі передбачає, що внутрішньо переміщені особи мають право отримувати безоплатну медичну підтримку, а також доступ до ліків за державними та місцевими програмами, повідомляє Politeka.

Допомога для переселенців у Дніпрі охоплює цілий спектр медичних послуг, серед яких є й лікування у стаціонарі з забезпеченням необхідними препаратами. Йдеться передусім про медикаменти з Національного переліку.

Їх закуповують самі медзаклади, тому перш ніж вирушати за рецептом, варто перевірити наявність таких медикаментів на інформаційних стендах у закладі або ж на сайтах місцевих управлінь охорони здоров’я.

До речі, для цього є сайт “Ліки Контроль”, де можна одразу дізнатися, чи входить призначений препарат до офіційного переліку.

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Паралельно діє система централізованих державних закупівель. ДП “Медичні закупівлі України” забезпечує препарати для лікування онкохворих, пацієнтів з туберкульозом, церебральним паралічем, гемофілією та іншими серйозними станами.

Залишки ліків, закуплених у межах таких ініціатив, теж мають бути доступними для ознайомлення на сайті МОЗ чи в самій лікарні.

Також діє програма “Доступні ліки”, яка передбачає забезпечення пацієнтів певними медикаментами безоплатно або зі знижкою. Така допомога для переселенців у Дніпрі вже реалізується, тож радимо перевірити деталі на сайті департаменту охорони здоров’я.

Під час воєнного стану держава зробила систему звернення за медичною підтримкою гнучкішою. Тепер, незалежно від того, з ким ви підписали декларацію, можна звертатися до найближчої лікарні.

Є категорії фахівців, до яких можна йти без направлення. Це стоматолог, гінеколог, психіатр, нарколог, педіатр, фтизіатр, а також усі випадки, коли потрібна термінова госпіталізація.

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