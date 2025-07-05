Помощь для переселенцев в Днепре остается актуальным вопросом для многих людей, которые из-за войны войны были вынуждены покинуть родные города и села.

Помощь для переселенцев в Днепре предусматривает, что внутренне перемещенные лица имеют право получать бесплатную медицинскую поддержку, а также доступ к лекарствам по государственным и местным программам, сообщает Politeka.

Помощь для переселенцев в Днепре охватывает целый спектр медицинских услуг, среди которых и лечение в стационаре с обеспечением необходимыми препаратами. Речь идет прежде всего о медикаментах из Национального перечня.

Их закупают сами медучреждения, поэтому прежде чем отправляться по рецепту, стоит проверить наличие таких медикаментов на информационных стендах в заведении или на сайтах местных управлений здравоохранения.

Кстати, для этого есть сайт "Лекарства Контроль", где можно сразу узнать, входит ли назначенный препарат в официальный перечень.

Параллельно действует система централизованных государственных закупок. ГП "Медицинские закупки Украины" обеспечивает препараты для лечения онкобольных, пациентов с туберкулезом, церебральным параличом, гемофилией и другими серьезными состояниями.

Остатки лекарств, закупленных в рамках таких инициатив, тоже должны быть доступны для ознакомления на сайте Минздрава или в самой больнице.

Также действует программа "Доступное лекарство", которая предусматривает обеспечение пациентов определенными медикаментами безвозмездно или со скидкой. Такая помощь для переселенцев в Днепре уже реализуется, поэтому советуем проверить детали на сайте департамента здравоохранения.

Во время военного положения государство сделало систему обращения за медицинской поддержкой более гибкой. Теперь, независимо от того, с кем вы подписали декларацию, можно обращаться в ближайшую больницу.

Есть категории специалистов, к которым можно идти без направления. Это стоматолог, гинеколог, психиатр, нарколог, педиатр, фтизиатр, а также случаи, когда нужна срочная госпитализация.

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