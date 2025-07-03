Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області є ще одним кроком до цифровізації міста та покращення умов користування громадським транспортом.

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області запрацювала з повною силою, повідомляє Politeka.

Мешканці та гості міста тепер можуть оплачувати проїзд у комунальному транспорті за допомогою мобільного додатка «єДніпро». Завдяки оновленню, пасажири мають можливість використовувати для оплати картки будь-якого українського банку, що робить поїздки доступнішими та зручнішими.

Раніше безготівкові платежі у місті були можливі лише через ПриватБанк. Але тепер комунальні перевізники Дніпра повністю перейшли на єдину систему QR-кодів, яку можна зчитати через «єДніпро». Це дозволило не лише зняти залежність від одного банку, а й значно підвищити прозорість фінансових операцій у сфері громадського транспорту.

Для використання системи потрібно встановити додаток «єДніпро» з AppStore або Google Play, авторизуватись за номером телефону, відсканувати QR-код, обрати спосіб розрахунку — через Google/Apple Pay або банківську картку. Електронний квиток одразу з’явиться у розділах «Транспорт» і «Документи».

Як відзначили у міськраді, частка QR-оплат уже досягла 20% від усієї виручки, і ця цифра продовжує зростати. У додатку також можна придбати проїзні квитки на 1, 7 або 30 днів, що дозволяє зекономити на поїздках та уникати зайвих дій під час кожної посадки.

Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області — це ще один крок до цифровізації міста та покращення умов користування громадським транспортом. Мешканцям рекомендують встановити додаток заздалегідь, аби уникнути труднощів під час поїздок.

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