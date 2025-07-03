Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области является еще одним шагом к цифровизации города и улучшению условий использования общественного транспорта.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области начала полную силу, сообщает Politeka.

Жители и гости города теперь могут оплачивать проезд в коммунальном транспорте с помощью мобильного приложения «єДніпро». Благодаря обновлению, пассажиры имеют возможность использовать для оплаты карты любого украинского банка, что делает поездки более доступными и удобными.

Ранее безналичные платежи в городе были возможны только через ПриватБанк. Но теперь коммунальные перевозчики Днепра полностью перешли на единую систему QR-кодов, которую можно считать через «єДніпро». Это позволило не только снять зависимость от одного банка, но значительно повысить прозрачность финансовых операций в сфере общественного транспорта.

Для использования системы нужно установить приложение «єДніпро» из AppStore или Google Play, авторизоваться по номеру телефона, отсканировать QR-код, выбрать способ расчета — через Google/Apple Pay или банковскую карту. Электронный билет сразу появится в разделах "Транспорт" и "Документы".

Как отметили в горсовете, доля QR-оплат уже достигла 20% всей выручки, и эта цифра продолжает расти. В приложении можно приобрести проездные билеты на 1, 7 или 30 дней, что позволяет сэкономить на поездках и избегать лишних действий во время каждой посадки.

Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области – это еще один шаг к цифровизации города и улучшению условий пользования общественным транспортом. Жителям рекомендуют установить приложение заранее во избежание трудностей во время поездок.

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