Нова система оплати за проїзд у Миколаєві також передбачає гнучку систему проїзних квитків.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві відкрила для містян новий рівень зручності та ефективності під час користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

У квітні 2025 року пасажири здійснили понад 207 тисяч оплат за допомогою інноваційного способу — єдиного QR-коду, який працює з будь-якою банківською карткою. Ця система дозволяє легко оплачувати проїзд у трамваях і тролейбусах, не витрачаючи час на пошук готівки чи паперових квитків.

Головна перевага — можливість здійснювати пересадки між різними видами електротранспорту без додаткової плати протягом 90 хвилин. Усього за 8 гривень пасажир отримує більше, ніж просто поїздку — він отримує свободу пересування містом. Для порівняння, традиційний квиток, куплений у водія, коштує 10 гривень і не дає права на пересадку.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві також передбачає гнучку систему проїзних квитків: на 1, 7, 15 або 30 днів, а також окремі студентські, туристичні та добові варіанти. Усі вони доступні в електронному форматі, що значно спрощує користування транспортом і дозволяє планувати витрати наперед.

Ще одна важлива функція — інтеграція з національним кешбеком. Користувачі можуть додати свою картку до Apple Pay або Google Pay, відсканувати QR-код у салоні транспорту, обрати картку та підтвердити оплату кількома дотиками. Це особливо зручно для туристів і тих, хто не має місцевої транспортної картки.

Мешканцям та гостям Миколаєва рекомендують ознайомитися з детальними тарифами та варіантами проїзних на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс».

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