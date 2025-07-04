Новая система оплаты за проезд в Николаеве также предусматривает гибкую систему проездных билетов.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве открыла для горожан новый уровень удобства и эффективности при пользовании общественным транспортом, сообщает Politeka.

В апреле 2025 года пассажиры совершили более 207 тысяч оплат с помощью инновационного способа — единственного QR-кода, работающего с любой банковской картой. Эта система позволяет легко оплачивать проезд в трамваях и троллейбусах, не тратя время на поиск наличных или бумажных билетов.

Главное преимущество – возможность осуществлять пересадки между разными видами электротранспорта без дополнительной платы в течение 90 минут. Всего за 8 гривен пассажир получает больше, чем просто поездку – он получает свободу передвижения по городу. Для сравнения, традиционный билет, купленный у водителя, стоит 10 гривен и не дает права на пересадку.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве предусматривает также гибкую систему проездных билетов: на 1, 7, 15 или 30 дней, а также отдельные студенческие, туристические и суточные варианты. Все они доступны в электронном формате, что значительно упрощает использование транспорта и позволяет планировать затраты вперед.

Еще одна важная функция – интеграция с национальным кэшбеком. Пользователи могут добавить свою карту в Apple Pay или Google Pay, отсканировать QR-код в салоне транспорта, выбрать карту и подтвердить оплату несколькими прикосновениями. Это особенно удобно для туристов и тех, кто не имеет местной транспортной карты.

Жителям и гостям Николаева рекомендуют ознакомиться с подробными тарифами и вариантами проездных на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс».

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