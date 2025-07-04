Нова система оплати за проїзд в Ужгороді є частиною масштабної реформи транспорту.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді офіційно стартувала 1 липня 2025 року, повідомляє Politeka.

Тепер усі пасажири міського громадського транспорту повинні користуватися виключно безготівковими засобами оплати. Як повідомили в міській раді, це стосується всіх без винятку — як звичайних пасажирів, так і пільговиків.

Розрахунок здійснюється через валідатори — спеціальні пристрої біля входу до автобусів. Вони зчитують банківські картки та картки або QR-квитки. Після валідації пасажир отримує підтвердження звуковим сигналом і інформацією на екрані. Також через ці пристрої можна оплатити проїзд одразу для кількох осіб — варто лише обрати кількість осіб на екрані перед зчитуванням картки.

За словами фахівців, під час тестового періоду виявилось, що не всі українці вміють користуватися валідаторами, через що виникали затримки. Влада закликає ужгородців навчитися користуванню новою системою, щоб уникати черг, особливо у години пік.

Пільговики теж зобов’язані підтверджувати свій статус за допомогою відповідної картки. Її не можна прикладати кілька разів поспіль — пристрій не зчитує дублікати. Якщо пасажир не провалідується — передбачений штраф.

До кінця 2025 року діятиме перехідний період, упродовж якого ще можна буде придбати квиток за готівку у водія. Проте з 2026 року в Ужгороді працюватиме виключно безготівкова система.

Наразі валідаторами вже обладнано всі 40 комунальних автобусів «Електрон» та 27 автобусів приватних перевізників. Ще один перебуває на стадії встановлення.

Нова система оплати за проїзд в Ужгороді - частина масштабної реформи транспорту.

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