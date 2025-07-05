Гуманітарна допомога у Харкові для пенсіонерів та інших категорій вразливості надається лише за умови наявності повного пакета необхідних документів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається від благодійної організації "Карітас-Спес", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі організації. Благодійний фонд «Карітас-Спес» продовжує підтримку українців під час війни, надаючи гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.

Програма охоплює як внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих мешканців, що належать до соціально вразливих категорій. Гуманітарна допомога у Харкові для пенсіонерів та інших категорій вразливості надається лише за умови наявності повного пакета необхідних документів.

Продуктові набори можуть отримати наступні категорії громадян:

Внутрішньо переміщені особи , які залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року;

, які залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року; Особи з інвалідністю І та ІІ групи ;

; Літні люди віком від 65 або 75 років (залежно від дня видачі);

(залежно від дня видачі); Сім’ї з дітьми до 3 років, зокрема багатодітні родини.

У випадку, якщо людина належить до кількох категорій одночасно (наприклад, має інвалідність і статус ВПО), допомогу видають за одним із критеріїв.

Отримання продуктових наборів здійснюється виключно особисто. Допускається також отримання допомоги через іншу особу — за умови наявності нотаріально засвідченої довіреності.

Для підтвердження права на допомогу необхідно мати при собі оригінали документів:

паспорт громадянина України,

довідку ВПО,

посвідчення інвалідності або пенсійне посвідчення (за наявності),

свідоцтво про народження дитини (для сімей із малюками).

Видача гуманітарної допомоги у Харкові для пенсіонерів та інших категорій вразливості здійснюється за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 4.

Графік роботи пункту видачі:

Понеділок, вівторок (10:00–13:00) – люди віком від 75 років ;

– люди віком ; Середа (10:00–13:00) – особи з інвалідністю І та ІІ групи ;

– ; Четвер (10:00–13:00) – ВПО віком від 65 років , які переїхали після лютого 2022 року;

– , які переїхали після лютого 2022 року; П’ятниця (10:00–13:00) – родини ВПО з дітьми до 3 років та багатодітні сім’ї з дітьми цього віку.

У разі запитань або необхідності уточнення інформації можна звернутися через приватні повідомлення до офіційної сторінки фонду «Карітас-Спес» в Instagram.

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