Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харкові надається від благодійної організації "Карітас-Спес", повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі організації. Благодійний фонд «Карітас-Спес» продовжує підтримку українців під час війни, надаючи гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів.
Програма охоплює як внутрішньо переміщених осіб, так і місцевих мешканців, що належать до соціально вразливих категорій. Гуманітарна допомога у Харкові для пенсіонерів та інших категорій вразливості надається лише за умови наявності повного пакета необхідних документів.
Продуктові набори можуть отримати наступні категорії громадян:
- Внутрішньо переміщені особи, які залишили свої домівки після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року;
- Особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- Літні люди віком від 65 або 75 років (залежно від дня видачі);
- Сім’ї з дітьми до 3 років, зокрема багатодітні родини.
У випадку, якщо людина належить до кількох категорій одночасно (наприклад, має інвалідність і статус ВПО), допомогу видають за одним із критеріїв.
Отримання продуктових наборів здійснюється виключно особисто. Допускається також отримання допомоги через іншу особу — за умови наявності нотаріально засвідченої довіреності.
Для підтвердження права на допомогу необхідно мати при собі оригінали документів:
- паспорт громадянина України,
- довідку ВПО,
- посвідчення інвалідності або пенсійне посвідчення (за наявності),
- свідоцтво про народження дитини (для сімей із малюками).
Видача гуманітарної допомоги у Харкові для пенсіонерів та інших категорій вразливості здійснюється за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, 4.
Графік роботи пункту видачі:
- Понеділок, вівторок (10:00–13:00) – люди віком від 75 років;
- Середа (10:00–13:00) – особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- Четвер (10:00–13:00) – ВПО віком від 65 років, які переїхали після лютого 2022 року;
- П’ятниця (10:00–13:00) – родини ВПО з дітьми до 3 років та багатодітні сім’ї з дітьми цього віку.
У разі запитань або необхідності уточнення інформації можна звернутися через приватні повідомлення до офіційної сторінки фонду «Карітас-Спес» в Instagram.
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