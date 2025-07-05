Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харькове предоставляется от благотворительной организации "Каритас-Спес", сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на официальном Telegram-канале организации. Благотворительный фонд "Каритас-Спес" продолжает поддержку украинцев во время войны, оказывая гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов.
Программа охватывает как внутренне перемещенных лиц, так и местных жителей, относящихся к социально уязвимым категориям. Гуманитарная помощь в Харькове для пенсионеров и других категорий уязвимости предоставляется только при наличии полного пакета необходимых документов.
Продуктовые наборы могут получить следующие категории граждан:
- Внутри перемещенные лица, покинувшие свои дома после начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года;
- Лица с инвалидностью I и II группы;
- Пожилые люди от 65 или 75 лет (в зависимости от дня выдачи);
- Семьи с детьми до 3 лет, в том числе многодетные семьи.
В случае, если человек принадлежит к нескольким категориям одновременно (например, инвалидность и статус ВПЛ), ее выдают по одному из критериев.
Получение продуктовых наборов осуществляется исключительно лично .
Для подтверждения права на помощь необходимо иметь при себе оригиналы документов:
- паспорт гражданина Украины,
- справку ВПЛ,
- удостоверение инвалидности или пенсионное удостоверение (при наличии),
- свидетельство о рождении ребенка (для семей с малышами).
Выдача гуманитарной помощи в Харькове для пенсионеров и других категорий уязвимости осуществляется по адресу: Харьков, ул. Гоголя, 4.
График работы пункта выдачи:
- Понедельник, вторник (10:00–13:00) – люди от 75 лет;
- Среда (10:00–13:00) – лица с инвалидностью I и II группы;
- Четверг (10:00–13:00) – ВПО от 65 лет, переехавших после февраля 2022 года;
- Пятница (10:00–13:00) – семьи ВПЛ с детьми до 3 лет и многодетные семьи с детьми этого возраста.
В случае вопросов или необходимости уточнения информации можно обратиться через частные сообщения к официальной странице фонда «Каритас-Спес» в Instagram.
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