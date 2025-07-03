Нововведення для безкоштовного житла для переселенців у Львові та інших регіонів України передбачає кілька ключових етапів

Безкоштовне житло для переселенців у Львові та інших регіонах України можна буде знайти швидше, готується маштабне нововведення, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов.

За його словами, готується запуск спеціального Реєстру безкоштовного житла для переселенців у Львові та інших регіонах України — зручної онлайн-системи, що дозволить переселенцям самостійно переглядати наявні об’єкти для проживання, оцінювати їхній технічний стан, ознайомлюватися з фото і навіть подавати заявки на заселення без посередників.

Інвентаризація передбачає кілька ключових етапів:

У кожній області вже створені координаційні комісії, які збирають інформацію про всі об’єкти державної та комунальної власності.

Далі ці дані передаються до районних комісій. Їхні представники виїжджають на місця, щоб оцінити технічний стан кожної будівлі, зробити фотофіксацію, визначити потребу в реконструкції або переобладнанні, а також підрахувати необхідні інвестиції.

Результати обстеження передаються на обласний рівень, де їх завантажать на спеціальний вебресурс. Сам Реєстр буде оформлений у вигляді інтерактивної карти — з можливістю перегляду, сортування об'єктів і подання заявок.

Очікується, що в онлайн-базу потраплять найрізноманітніші об’єкти безкоштовного житла для переселенців у Львові та інших регіонах України: гуртожитки, житлові та нежитлові будівлі, бази відпочинку, табори, санаторії, адміністративні приміщення, офіси підприємств, а також вільні земельні ділянки. Частину з них планується відновлювати, інші — можливо, буде доцільніше демонтувати, а на їхньому місці — звести сучасне інклюзивне житло.

Павло Фролов додав, до Реєстру також можуть увійти і приватні об’єкти — за згодою власників. Йдеться, зокрема, про недобудови, які вже давно не експлуатуються через нестачу коштів. Такі будівлі можуть бути завершені за участі держави або за підтримки міжнародних партнерів.

Поки що точна дата запуску платформи не озвучена, але у профільній парламентській комісії сподіваються, що реєстр запрацює вже найближчим часом.

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