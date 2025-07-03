Нововведение бесплатного жилья для переселенцев во Львове и других регионов Украины предусматривает несколько ключевых этапов

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове и других регионах Украины можно найти быстрее, готовится масштабное нововведение, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады по защите прав внутренне перемещенных лиц Павел Фролов.

По его словам, готовится запуск специального Реестра бесплатного жилья для переселенцев во Львове и других регионах Украины — удобной онлайн-системы, которая позволит переселенцам самостоятельно пересматривать имеющиеся объекты для проживания, оценивать их техническое состояние, ознакомиться с фото и даже подавать заявки на заселение без посредников.

Инвентаризация предполагает несколько ключевых этапов:

В каждой области уже созданы координационные комиссии, собирающие информацию обо всех объектах государственной и коммунальной собственности.

Далее эти данные передаются в районные комиссии. Их представители выезжают на места, чтобы оценить техническое состояние каждого здания, сделать фотофиксацию, определить потребность в реконструкции или переоборудовании, а также подсчитать необходимые инвестиции.

Результаты обследования передаются на областной уровень, где их загрузят на специальный веб-ресурс. Сам Реестр будет оформлен в виде интерактивной карты – с возможностью просмотра, сортировки объектов и подачи заявок.

Ожидается, что в онлайн-базу попадут самые разнообразные объекты бесплатного жилья для переселенцев во Львове и других регионах Украины: общежития, жилые и нежилые здания, базы отдыха, лагеря, санатории, административные помещения, офисы предприятий, а также свободные земельные участки. инклюзивное жилье.

Павел Фролов добавил, что в Реестр также могут войти и частные объекты — с согласия собственников. Речь идет, в частности, о недостройках, которые уже давно не эксплуатируются из-за нехватки средств. Такие здания могут быть завершены с участием государства или при поддержке международных партнеров.

Пока точная дата запуска платформы не озвучена, но в профильной парламентской комиссии надеются, что реестр заработает в ближайшее время.

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