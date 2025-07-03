Такий графік відключення газу у Вінницькій області є важливою частиною системної роботи з модернізації газорозподільної інфраструктури регіону.

Графік відключення газу у Вінницькій області охоплює десятки населених пунктів і передбачає призупинення подачі блакитного палива з 7 по 18 липня 2025 року, передає Politeka.

Як повідомляє Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», це планові профілактичні роботи, спрямовані на оновлення інфраструктури та запобігання аварійним ситуаціям.

Зокрема, без газу тимчасово залишаться мешканці таких сіл:

Голендри, Голубівка, Левківка, Станилівка, Флоріанівка, Куманівка, Немиринці, Перемога, Хмара, Блажівка, Великий Степ, Овсяники, Воскодовинці, Збараж, Зозулі, Йосипівка, Коритувати, Красне, Лозівка, Самгородок, Сошанське, Широка Гребля, Постолове, Веселий, Червоний Степ. Відключення триватиме з 8:00 7 липня до 18:00 18-го.

Окремо повідомляється про короткострокове відключення в місті Хмільник (вул. Джерельна) та селі Будків (вул. Садова) — з 8:00 8 липня до 17:00 9 липня. Роботи проходитимуть максимально швидко, щоб зменшити незручності для мешканців.

Газовики проведуть діагностику мереж, заміну зношених елементів та перевірку герметичності з’єднань. Це необхідно для гарантування безпечного функціонування газопроводу в опалювальний сезон.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед приладами, забезпечити доступ до обладнання та бути вдома під час підключення. Повторне увімкнення газу здійснюватиметься лише в присутності мешканців. У разі питань слід звертатися до служби підтримки.

Такий графік відключення газу у Вінницькій області — важлива частина системної роботи з модернізації газорозподільної інфраструктури регіону.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.

Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.

Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.