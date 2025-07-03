Такой график отключения газа в Винницкой области - важная часть системной работы по модернизации газораспределительной инфраструктуры региона.

График отключения газа в Винницкой области охватывает десятки населенных пунктов и предусматривает приостановку подачи голубого топлива с 7 по 18 июля 2025 г., передает Politeka.

Как сообщает Винницкий филиал ООО «Газораспределительные сети Украины», это плановые профилактические работы, направленные на обновление инфраструктуры и предотвращение аварийных ситуаций.

В частности, без газа временно останутся жители таких сел:

Голендры, Голубовка, Левковка, Станиловка, Флориановка, Куманивка, Немиринцы, Победа, Облако, Блажевка, Большая Степь, Овсяники, Воскодовинцы, Збараж, Зозули, Иосифовка, Корытовать, Красное, Лозовка, Самгородок, Сочинское, Сошанское, Степь. Отключение продлится с 8:00 7 июля до 18:00 18-го.

Отдельно сообщается о краткосрочном отключении в городе Хмельник (ул. Родниковая) и селе Будков (ул. Садовая) - с 8:00 8 июля до 17:00 9 июля. Работы будут проходить максимально быстро, чтобы снизить неудобства для жителей.

Газовики проведут диагностику сетей, замену изношенных элементов и проверку герметичности соединений. Это необходимо для обеспечения безопасного функционирования газопровода в отопительный сезон.

Жителей просят заранее перекрыть краны перед приборами, обеспечить доступ к оборудованию и находиться дома при подключении. Повторное включение газа будет производиться только в присутствии жителей. В случае вопросов следует обращаться в службу поддержки.

Такой график отключения газа в Винницкой области – важная часть системной работы по модернизации газораспределительной инфраструктуры региона.

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