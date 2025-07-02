Забезпечення доступу до газових приладів є обов’язковою умовою для безпечного та своєчасного відновлення газопостачання згідно з графіком відключення газу в Полтавській області.

Згідно з графіком відключення газу в Полтавській області, у липні 2025 року в Скороходівській громаді заплановане проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання (ТО ВБСГ), передає Politeka.

Роботи охоплять багатоквартирні житлові будинки в селищі Скороходове та селі Петрівка. На період виконання технічного обслуговування буде тимчасово припинено подачу природного газу до вказаних будівель.

За повідомленням Скороходівської селищної ради, відключення та проведення робіт заплановані за наступними адресами:

4 липня — селище Скороходове, вулиця Софіївська, будинки №59 та №61;

8 липня — село Петрівка, вул. Привокзальна, будинок №1;

8-го — селище Скороходове, вулиця Магістральна, будинок №1;

8 липня — селище Скороходове, вул. Софіївська, будинки №69 та №77, вул. Травнева, будинок №1А.

Під час технічного обслуговування буде припинено розподіл газу до завершення всіх необхідних робіт. Місцевих жителів просять забезпечити доступ до помешкань для фахівців газової служби. Відновлення подачі відбудеться тільки після перевірки обладнання згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання (Наказ №285 від 15.05.2015 року Міністерства енергетики та вугільної промисловості України).

Місцевих мешканців також просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та заздадегідь підготуватися до таких відключень, які їх очікують. Забезпечення доступу до газових приладів є обов’язковою умовою для безпечного та своєчасного відновлення газопостачання згідно з графіком відключення газу в Полтавській області.

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