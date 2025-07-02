Обеспечение доступа к газовым приборам является обязательным условием безопасного и своевременного восстановления газоснабжения согласно графику отключения газа в Полтавской области.

Согласно графику отключения газа в Полтавской области, в июле 2025 года в Скороходовской общине запланировано проведение технического обслуживания внутридомовых систем газоснабжения (ТО ВБСХ), передает Politeka.

Работы охватят многоквартирные жилые дома в поселке Скороходово и селе Петровка. На период выполнения технического обслуживания будет временно прекращена подача природного газа в указанные здания.

По сообщению Скороходовского поселкового совета, отключение и проведение работ запланированы по следующим адресам:

4 июля - поселок Скороходово, улица Софиевская, дома №59, а также №61;

8 июля – село Петровка, улица Привокзальная, дом №1;

8-го - поселок Скороходово, улица Магистральная, дом №1;

8 июля - поселок Скороходово, ул. Софиевская, дома №69 и №77, ул. Майская, дом №1А.

При техническом обслуживании будет прекращено распределение газа до завершения всех необходимых работ. Местных жителей просят обеспечить доступ к помещениям для специалистов газовой службы. Возобновление подачи состоится только после проверки оборудования согласно требованиям Правил безопасности систем газоснабжения (Приказ №285 от 15.05.2015 Министерства энергетики и угольной промышленности Украины).

Местных жителей также просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к ожидающим их отключениям. Обеспечение доступа к газовым приборам является обязательным условием безопасного и своевременного восстановления газоснабжения согласно графику отключения газа в Полтавской области.

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