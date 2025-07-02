Громадян просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які виникнуть через графіки відключення газу у Харківській області.

Згідно з графіками відключення газу у Харківській області, у місті Чугуїв 10 та 11 липня 2025 року буде тимчасово припинено газопостачання на кількох вулицях, повідомляє Politeka.

Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування мереж, про що офіційно повідомила Чугуївська міська рада.

За інформацією міськради, газопостачання буде обмежене за такими вулицями:

Абрикосова,

Вишнева,

Будівельників,

Козацька,

Космонавтів,

Листяна,

Молодіжна,

Промислова (будинки №10–34),

пров. Рятувальників.

Фахівці газової служби працюватимуть протягом двох днів. Вони проводитимуть планове обслуговування систем, аби забезпечити стабільну та безпечну подачу газу надалі. Важливо, що після завершення технічних робіт відновлення газопостачання відбуватиметься індивідуально у кожному домогосподарстві.

У зв’язку з цим мешканців просять забезпечити вільний доступ до газового обладнання 10 та 11 липня. Це критично необхідно для безпечного підключення та перевірки роботи систем у кожній оселі.

Громадян просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які виникнуть через графіки відключення газу у Харківській області, адже роботи проводяться для поліпшення якості послуг у майбутньому та профілактики можливих аварій.

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