Згідно з графіками відключення газу у Харківській області, у місті Чугуїв 10 та 11 липня 2025 року буде тимчасово припинено газопостачання на кількох вулицях, повідомляє Politeka.
Відключення відбудеться у зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування мереж, про що офіційно повідомила Чугуївська міська рада.
За інформацією міськради, газопостачання буде обмежене за такими вулицями:
Абрикосова,
Вишнева,
Будівельників,
Козацька,
Космонавтів,
Листяна,
Молодіжна,
Промислова (будинки №10–34),
пров. Рятувальників.
Фахівці газової служби працюватимуть протягом двох днів. Вони проводитимуть планове обслуговування систем, аби забезпечити стабільну та безпечну подачу газу надалі. Важливо, що після завершення технічних робіт відновлення газопостачання відбуватиметься індивідуально у кожному домогосподарстві.
У зв’язку з цим мешканців просять забезпечити вільний доступ до газового обладнання 10 та 11 липня. Це критично необхідно для безпечного підключення та перевірки роботи систем у кожній оселі.
Громадян просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які виникнуть через графіки відключення газу у Харківській області, адже роботи проводяться для поліпшення якості послуг у майбутньому та профілактики можливих аварій.
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