Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые возникнут из-за графиков отключения газа в Харьковской области.

Согласно графикам отключения газа в Харьковской области, в Чугуеве 10 и 11 июля 2025 года будет временно прекращено газоснабжение на нескольких улицах, сообщает Politeka.

Отключение состоится в связи с проведением планового технического обслуживания сетей, о чем официально сообщил Чугуевский городской совет.

По информации горсовета, газоснабжение будет ограничено по следующим улицам:

Абрикосовая,

Вишневая,

Строителей,

Казацкая,

Космонавтов,

Листяна,

Молодежная,

Промышленная (дома №10-34),

пер. Спасателей.

Специалисты газовой службы будут работать в течение двух дней. Они будут проводить плановое обслуживание систем, чтобы обеспечить стабильную и безопасную подачу газа в дальнейшем. Важно, что по завершении технических работ восстановление газоснабжения будет происходить индивидуально в каждом домохозяйстве.

В этой связи жителей просят обеспечить свободный доступ к газовому оборудованию 10 и 11 июля. Это критически необходимо для безопасного подключения и проверки работы систем в каждом доме.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, возникающим из-за графиков отключения газа в Харьковской области, ведь работы проводятся для улучшения качества услуг в будущем и профилактики возможных аварий.

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