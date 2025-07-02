Согласно графикам отключения газа в Харьковской области, в Чугуеве 10 и 11 июля 2025 года будет временно прекращено газоснабжение на нескольких улицах, сообщает Politeka.
Отключение состоится в связи с проведением планового технического обслуживания сетей, о чем официально сообщил Чугуевский городской совет.
По информации горсовета, газоснабжение будет ограничено по следующим улицам:
Абрикосовая,
Вишневая,
Строителей,
Казацкая,
Космонавтов,
Листяна,
Молодежная,
Промышленная (дома №10-34),
пер. Спасателей.
Специалисты газовой службы будут работать в течение двух дней. Они будут проводить плановое обслуживание систем, чтобы обеспечить стабильную и безопасную подачу газа в дальнейшем. Важно, что по завершении технических работ восстановление газоснабжения будет происходить индивидуально в каждом домохозяйстве.
В этой связи жителей просят обеспечить свободный доступ к газовому оборудованию 10 и 11 июля. Это критически необходимо для безопасного подключения и проверки работы систем в каждом доме.
Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, возникающим из-за графиков отключения газа в Харьковской области, ведь работы проводятся для улучшения качества услуг в будущем и профилактики возможных аварий.
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