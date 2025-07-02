В Одесі пенсіонери, внутрішньо переміщені особи та інші незахищені верстви населення можуть отримувати безкоштовні продуктові набори.

Один із варіантів, як пенсіонерам і переселенцям можна отримати безкоштовні продукти в Одесі, – це звернутися до муніципальних гуманітарних центрів, пише Politeka.

Головні умови отримання допомоги – попередня реєстрація за номером телефону чи за однією з адрес та предʼявлення документів, що посвідчують особу.

Розташовані муніципальні гуманітарні центри в кожному з районів Одеси: в Київському – Люстдорфська дорога, 33, в Приморському – вул. Рішельєвська, 18, в Хаджибейському – сквер Георгія Гамова, 3, а в Пересипському – вул. Махачкалинська, 4, повідомляє Politeka.

Крім того, важливою локацією видачі безкоштовних продуктових наборів в Одесі є Гуманітарний волонтерський центр "Гостинна хата", який працює з понеділка по пʼятницю з 9:00 до 16:00 за адресою вул. Водопровідна, 13.

Раз на один чи два місяці від "Гостинної хати" ВПО можуть отримати безкоштовні продукти, гігієнічні набори, медикаменти, товари для дітей, зокрема дитяче харчування та підгузки.

Основні категорії осіб, на яких розрахована ця допомога, – це новоприбулі переселенці протягом трьох місяців із моменту їх прибуття з територій, де йдуть активні бої, а також пенсіонери віком від 70 років, вагітні жінки, одинокі матері, особи з інвалідністю І чи ІІ групи та багатодітні родини.

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