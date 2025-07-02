В Одессе пенсионеры, внутренне перемещенные лица и другие незащищенные слои населения могут получать бесплатные наборы продуктов.

Один из вариантов, как пенсионерам и переселенцам можно получить бесплатные продукты в Одессе – это обратиться в муниципальные гуманитарные центры, пишет Politeka.

Главные условия получения помощи – предварительная регистрация по телефону или по одному из адресов и предъявление документов, удостоверяющих личность.

Расположены муниципальные гуманитарные центры в каждом из районов Одессы: в Киевском – Люстдорфская дорога, 33, в Приморском – ул. Ришельевская, 18, в Хаджибейском – сквер Георгия Гамова, 3, а в Пересыпском – ул. Махачкалинская, 4, сообщает Politeka.

Кроме того, важной локацией выдачи бесплатных продуктовых наборов в Одессе является Гуманитарный волонтерский центр "Гостинная хата", который работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по ул. Водопроводная, 13.

Раз в один или два месяца от "Гостиного дома" ВПЛ могут получить бесплатные продукты, гигиенические наборы, медикаменты, товары для детей, в частности детское питание и подгузники.

Основные категории лиц, на которых рассчитана эта помощь, – это вновь прибывшие переселенцы в течение трех месяцев с момента их прибытия с территорий, где идут активные бои, а также пенсионеры от 70 лет, беременные женщины, одинокие матери, лица с инвалидностью I или II группы и многодетные семьи.

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