Місцевих мешканців хвилює тема підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області, адже на це йде відчутна частина сімейного бюджету.

У червні жителі Ізмаїла зіштовхнулись з черговим підвищенням тарифів на комунальні послуги в Одеській області, повідомляє Politeka.

Зміни торкнулися вартості водопостачання та водовідведення. Нові розцінки офіційно затвердив виконком міської ради, і вже з першого числа місяця вони набули чинності.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області стосується насамперед вартості холодної води та каналізації, яка зросте у середньому на 25 відсотків. Так, наприклад, куб води, що постачається до осель містян, коштуватиме 34 гривні 30 копійок, а за водовідведення доведеться викласти 42 гривні 30 копійок.

Для мешканців багатоповерхівок розцінки будуть ще трохи вищими, оскільки враховуються витрати на внутрішньобудинкові системи. Причину змін комунальники пояснюють просто. За їхніми словами, зросли ціни на електроенергію, подорожчали матеріали, а також змінився рівень зарплат працівників.

Щоби підприємство змогло підтримувати якість постачання і не збанкрутувало, без перегляду цін було не обійтися. Зауважимо, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області не обмежується лише містом Ізмаїл.

Загалом по Україні впродовж року комуналка подорожчала в середньому на 20%. Найвідчутніше вдарило по кишені подорожчання електроенергії, яка зросла одразу на 63 з половиною відсотки. Такі дані наводить офіційна статистика Держстату.

Разом із цим зросла вартість управління багатоквартирними будинками, прибирання сміття, утримання і ремонт житла. А от ціни на газ, гарячу воду та опалення наразі лишаються стабільними через мораторій.

Раніше під час етеру Інтент.Інсайт представник Інфоксводоканалу Сергій Чабан попередив про ще збільшення вартості ЖКП.

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