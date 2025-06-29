Местных жителей беспокоит тема повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области, ведь на это идет ощутимая часть семейного бюджета.

В июне жители Измаила столкнулись с очередным повышением тарифов на коммунальные услуги в Одесской области , сообщает Politeka.

Изменения коснулись стоимости водоснабжения и водоотвода. Новые расценки официально утвердил исполком городского совета, и уже с первого числа месяца они вступили в силу.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области касается, прежде всего, стоимости холодной воды и канализации, которая вырастет в среднем на 25 процентов. Так, например, куб воды, поставляемой в дома горожан, будет стоить 34 гривны 30 копеек, а за водоотвод придется выложить 42 гривны 30 копеек.

Для жильцов многоэтажек расценки будут еще немного выше, поскольку учитываются расходы на внутридомовые системы. Причину перемен коммунальщики объясняют просто. По их словам, выросли цены на электроэнергию, подорожали материалы, а также изменился уровень зарплат работников.

Чтобы предприятие смогло поддерживать качество поставки и не обанкротилось, без пересмотра цен не обойтись. Отметим, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области не ограничивается только Измаилом.

В целом по Украине в течение года коммуналка подорожала в среднем на 20%. Наиболее ощутимо ударило по карману подорожание электроэнергии, выросшего сразу на 63 с половиной процента. Такие данные приводит официальная статистика Госстата.

Вместе с этим возросла стоимость управления многоквартирными домами, уборка мусора, содержание и ремонт жилья. А вот цены на газ, горячую воду и отопление остаются стабильными из-за моратория.

Ранее во время эфира Интент.Инсайт представитель Инфоксводоканала Сергей Чабан предупредил еще об увеличении стоимости ЖКУ.

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