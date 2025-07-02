Головна залізнична компанія країни оголосила про новий графік поїздів в Київській області, тому розповідаємо, кому і до чого готуватися.

Новий графік поїздів в Київській області діятиме кілька днів поспіль і зачепить не один напрямок, повідомляє Politeka.

Згідно з повідомленням "Укрзалізниці", з 2 по 5, з 8 по 12 і з 15 по 19 липня на ділянці між Бояркою та станцією Васильків-1 триватиме ремонт. Саме через ці роботи і виникла потреба створити новий графік поїздів в Київській області.

Його, як інформують у компанії, розроблено з урахуванням пересадок, щоб пасажирам було зручно добиратися навіть попри зміни. Наприклад, №6001 Київ – Фастів-1 тепер вирушатиме трохи пізніше – о 5:35, а не о 5:10. Прибуття на кінцеву станцію теж змістилось на пів години – з 6:35 на 7:00.

Такі зміни, як пояснюють у пресслужбі, є тимчасовими і необхідними для того, щоб ремонт не зупиняв повноцінний рух на лінії. Новий графік поїздів в Київській області торкнувся також рейсів на Козятин і Миронівку.

Зокрема, №6205 з Фастова до Козятина вирушатиме об 11:49, а не об 11:25. Інші рейси отримали подібні зсуви на 15–25 хвилин. Ці зміни хоч і не глобальні, але можуть вплинути на пересадки чи робочий розклад багатьох пасажирів. Тому краще заздалегідь звіритися з оновленим розкладом, коб уникнути непорозумінь.

Нагадаємо, що вперше за шість років "Укрзалізниця" повідомила про підвищення вартості гарячих напоїв у вагонах. Склянка чаю тепер обійдеться в 20 гривень замість звичних 10. Така ж ціна буде на каву, воду і напій «3 в 1». У швидкісних «Інтерсіті+» і на обіди у пілотному проєкті далекого сполучення ціни поки залишають без змін.

Тож пасажирам варто враховувати усі ці нововведення перед плануванням своєї подорожі чи робочої поїздки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни