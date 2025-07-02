Главная железнодорожная компания страны объявила о новом графике поездов в Киевской области, поэтому рассказываем, кому и к чему готовиться.

Новый график поездов в Киевской области будет действовать несколько дней подряд и затронет не одно направление, сообщает Politeka.

Согласно сообщению "Укрзализныци", со 2 по 5, с 8 по 12 и с 15 по 19 июля на участке между Бояркой и станцией Васильков-1 будет продолжаться ремонт. Именно из-за этих работ и возникла необходимость создать новый график поездов в Киевской области.

Он, как информируют в компании, разработан с учетом пересадок, чтобы пассажирам было удобно добираться даже несмотря на изменения. Например, №6001 Киев – Фастов-1 теперь будет отправляться чуть позже – в 5:35, а не в 5:10. Прибытие на конечную станцию ​​тоже сместилось на полчаса – с 6.35 на 7.00.

Такие изменения, как объясняют в пресс-службе, временные и необходимые для того, чтобы ремонт не останавливал полноценное движение на линии. Новый график поездов в Киевской области затронул также рейсы на Казатин и Мироновку.

В частности, №6205 из Фастова в Козятин будет отправляться в 11:49, а не в 11:25. Остальные рейсы получили подобные оползни на 15–25 минут. Эти изменения хоть и не глобальны, но могут повлиять на пересадки или рабочее расписание многих пассажиров. Поэтому лучше заранее свериться с обновленным расписанием во избежание недоразумений.

Напомним, что впервые за шесть лет "Укрзализныця" сообщила о повышении стоимости горячих напитков в вагонах. Стакан чая теперь обойдется в 20 гривен вместо привычных 10. Такая же цена будет на кофе, воду и напиток «3 в 1». В скоростных "Интерсити+" и на обеды в пилотном проекте дальнего сообщения цены пока оставляют без изменений.

Так что пассажирам следует учитывать все эти нововведения перед планированием своего путешествия или рабочей поездки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.

Как сообщала Politeka, Новый график движения транспорта в Кривом Роге: кого коснутся изменения