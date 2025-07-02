Місцеві мешканці зіштовхнуться із доволі тривалими обмеженнями руху в Хмельницькому, тому розповідаємо, до чого саме готуватися.

Від початку липня водіям варто бути уважними, адже через ремонт тепломережі та спеку вводяться обмеження руху в Хмельницькому, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті міськради, мова йде не лише про тимчасове перекриття дороги біля одного з житлових будинків, а й про сезонні заборони для вантажівок на автошляхах області.

Обмеження руху в Хмельницькому з 1 по 7 липня стосуються ділянки дворової дороги на проспекті Миру 92/1 зі сторони Старокостянтинівського шосе. Тут проводитимуть масштабні роботи з ремонту та заміни тепломережі.

І з 10 ранку 1 липня проїзд транспорту повністю перекрито. Автомобілі зможуть заїхати лише з іншого боку будинку. Тож усім, хто мешкає поруч чи їздить цим маршрутом, варто завчасно скорегувати свої поїздки.

Обмеження руху в Хмельницькому в цьому випадку є вимушеним заходом і стосується передусім безпеки під час ремонтних робіт.

Окрім цього, через спекотну погоду в регіоні запроваджуються ще й сезонні заборони для великовагових транспортних засобів. У разі, якщо температура повітря піднімається вище +28 градусів, на дороги не пускатимуть вантажівки вагою понад 24 тонни або з навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Це стандартна практика, яка має на меті вберегти дорожнє покриття від передчасного руйнування, особливо в літній сезон, коли асфальт стає вразливішим до навантажень.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в області наголошує, що такі заходи відповідають вимогам українського законодавства.

Що важливо, виключення з цих правил все ж є. Вони не стосуються машин, які перевозять небезпечні або швидкопсувні вантажі, військове майно, товари подвійного призначення або виконує завдання в межах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни